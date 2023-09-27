«Про Кривий Ріг» 27.09.2023


Пам’ять героям / Криворіжжя палає / Автотроща у підземці – спецпроект “Про Кривий Ріг”.

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