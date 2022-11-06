«Про Нікополь» 06.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріл прибережних територій: осколкове поранення отримала дитина – спецпроєкт “Про Нікополь”. Про Нікополь 9 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 05.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Пошкоджені будинки та підприємства: майже 40 снарядів випустив ворог ... Про Нікополь 6 переглядів «Про Нікополь» 04.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Чергова неспокійна ніч для Нікопольщини / Ротація експертів МАГАТЕ на ... Про Нікополь 9 переглядів «Про Нікополь» 03.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Чергова ніч з обстрілами / Участь майстрів району в благодійному ... Про Нікополь 17 переглядів «Про Нікополь» 02.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Атака на громади /єППО проти дронів / Збитки від окупантів на ЗАЕС/ ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 01.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Атаки по двом громадам району / Комунальний фронт Нікополя - ... Про Нікополь 16 переглядів «Про Нікополь» 31.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли Марганецької громади / Спогади рідних про героя-нікопольця ... Про Нікополь 17 переглядів «Про Нікополь» 30.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли Нікополя та Марганця / Пошкоджені будинки та підприємство, ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 29.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Поранено місцевого мешканця / Пошкоджені будинки, АЗС, гаражний ... Про Нікополь 12 переглядів «Про Нікополь» 28.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Руйнування житлових будинків та інфраструктури / Ситуація на ЗАЕС та ... Про Нікополь 12 переглядів «Про Нікополь» 27.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Ліквідація наслідків руйнувань / Збір коштів на гуманітарну допомогу ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 26.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Прибережні громади знову на лінії вогню / Відзнака правоохоронців ... Про Нікополь 19 переглядів «Про Нікополь» 25.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли Нікополя та Марганця, фейки про «брудну ядерну бомбу» та ... Про Нікополь 20 переглядів 123…9»Сторінка 1 з 9