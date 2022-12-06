«Про Нікополь» 06.12.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

начні пошкодження від ворожих атак / Нікопольці вітають ЗСУ – спецпроєкт “Про Нікополь”.

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