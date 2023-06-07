«Про Нікополь» 07.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріл району / Економія води / Кошти на водогони / МАГАТЕ їде на ЗАЕС – спецпроєкт “Про Нікополь”. Про Нікополь 2 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 06.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Нічні обстріли / Рівень води у водосховищі падає / Загроза для ЗАЕС - ... Про Нікополь 16 переглядів «Про Нікополь» 05.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Нічний обстріл райцентру / Цілодобові укриття /Гумдопомога для ... Про Нікополь 24 переглядів «Про Нікополь» 02.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Нікополь під ворожими ударами / Видача гуманітарки / Ситуація на ЗАЕС ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 01.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Поранені у райцентрі / Книги для бібліотек / Гаряча лінія для ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 31.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Атака дронами / Погоріла на хабарі / Ремонт доріг / Нова гуманітарна ... Про Нікополь 9 переглядів «Про Нікополь» 30.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріл громад / Час комендантської години змінився / Дерусифікація ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 29.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Щодня під обстрілами / Ремонт доріг / У Марганці передають допомогу ... Про Нікополь 17 переглядів «Про Нікополь» 26.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Терор Нікопольщини / Евакуація людей з інвалідністю / Школи отримали ... Про Нікополь 22 переглядів «Про Нікополь» 25.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Допомога військовим / Як працюють офіцери громади / Перейменування в ... Про Нікополь 16 переглядів «Про Нікополь» 24.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Нікопольщина під вогнем / Ремонтні роботи у райцентрі / Нові послуги у ... Про Нікополь 15 переглядів «Про Нікополь» 23.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли громад / Рибалка-браконьєр / Прибирання у Нікополі / ... Про Нікополь 15 переглядів «Про Нікополь» 22.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Терор мирних/ Ліквідація обстрілів/ Блекаут на ЗАЕС / Подарунок ... Про Нікополь 19 переглядів 123…22»Сторінка 1 з 22