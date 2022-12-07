«Про Нікополь» 07.12.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Руйнування житлових будинків та комунікацій: чергові обстріли росіян – спецпроєкт “Про Нікополь”. Про Нікополь 1 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 06.12.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад начні пошкодження від ворожих атак / Нікопольці вітають ЗСУ - ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 05.12.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Пошкодження та поранені від обстрілів / Ситуація з енергетикою / ... Про Нікополь 24 переглядів «Про Нікополь» 04.12.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Загинув чоловік, пошкоджені будинки: більше 10 разів обстріляли ... Про Нікополь 31 переглядів «Про Нікополь» 03.12.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Більше 20 будинків пошкоджені, побита інфраструктура / Ситуація на ... Про Нікополь 12 переглядів «Про Нікополь» 02.12.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад 40 снарядів по громадам району / Ситуація на ЗАЕС / Безпека додаткових ... Про Нікополь 17 переглядів «Про Нікополь» 01.12.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли району: постраждав чоловік / Як облаштовані Пункти ... Про Нікополь 16 переглядів «Про Нікополь» 30.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли громад району / Чи готовий Нікополь до блекауту? - спецпроєкт ... Про Нікополь 17 переглядів «Про Нікополь» 29.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли громад, ситуація з електрикою та як отримати безкоштовні ... Про Нікополь 20 переглядів «Про Нікополь» 28.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Понад 30 снарядів на громади району /Ситуація на ЗАЕС /Чотирилапі ... Про Нікополь 16 переглядів «Про Нікополь» 27.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад 2 громади під вогнем: зруйновані будинки, споруди, автівки, газопровід ... Про Нікополь 11 переглядів «Про Нікополь» 25.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Наслідки ворожої атаки / Тотальне відключення електрики / Шкарпетки на ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 24.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Важка ніч району без світла та води / Обстріли громад / Робота поліції ... Про Нікополь 11 переглядів 123…11»Сторінка 1 з 11