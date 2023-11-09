«Про Нікополь» 09.11.2023


Б’ють з БПЛА по житлових будинках/Допомога благодійників/Запрошення на донацію крові – спецпроєкт «Про Нікополь».

Про Нікополь
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