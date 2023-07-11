«Про Нікополь» 11.07.2023


Громади під осбстрілом / Системи для очищення води / Червоногригорівка без світла – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
2 переглядів

Вам також може сподобатися

«Про Нікополь» 10.07.2023
«Про Нікополь» 10.07.2023
Обстріли громад / Мітинг через брак води / Допомога від ООН - ...
Про Нікополь
12 переглядів
«Про Нікополь» 07.07.2023
«Про Нікополь» 07.07.2023
Обстріл райцентра / Повернення з полону / Некомпетентність на ЗАЕС - ...
Про Нікополь
9 переглядів
«Про Нікополь» 06.07.2023
«Про Нікополь» 06.07.2023
Артилерією по Нікопольщині / Ситуація на ЗАЕС / Допомога від ООН / ...
Про Нікополь
12 переглядів
«Про Нікополь» 05.07.2023
«Про Нікополь» 05.07.2023
Ситуація на ЗАЕС / Бутильована вода для мешканців / Трансформатори для ...
Про Нікополь
13 переглядів
«Про Нікополь» 04.07.2023
«Про Нікополь» 04.07.2023
План евакуації на випадо теракту /14000 тонн води для громад ...
Про Нікополь
14 переглядів
«Про Нікополь» 03.07.2023
«Про Нікополь» 03.07.2023
Ворожі атаки по райцентру / Допомога для ПЦУ / Порятунок притулку для ...
Про Нікополь
8 переглядів
«Про Нікополь» 30.06.2023
«Про Нікополь» 30.06.2023
росіяни залишають ЗАЕС / Навчання у Покрові / Рік терору Нікопольщини ...
Про Нікополь
16 переглядів
«Про Нікополь» 29.06.2023
«Про Нікополь» 29.06.2023
Навчання на випадок теракту / Фейкові розпорядження / Забезпечення ...
Про Нікополь
12 переглядів
«Про Нікополь» 28.06.2023
«Про Нікополь» 28.06.2023
Обстріли громад / Навчання на випадок теракту / Системи для очищення ...
Про Нікополь
13 переглядів
«Про Нікополь» 27.06.2023
«Про Нікополь» 27.06.2023
Обстріл райцентра / Навчання на випадок теракту / Забезпечення водою - ...
Про Нікополь
29 переглядів
«Про Нікополь» 23.06.2023
«Про Нікополь» 23.06.2023
Вода для пенсіонерв / Відновлення водопостачання / Набори від ООН ...
Про Нікополь
16 переглядів
«Про Нікополь» 22.06.2023
«Про Нікополь» 22.06.2023
Терор громад / Проблеми з водопостачанням / Відновлення руху поїздів - ...
Про Нікополь
20 переглядів
12324

Сторінка 1 з 24

.