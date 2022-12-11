«Про Нікополь» 11.12.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

50 снарядів на мирні громади району: побиті будинки, сонячні панелі, автівки – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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