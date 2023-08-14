«Про Нікополь» 14.08.2023 Обстріли райцентра / Вода – громадам / Погрожував гранатою – спецпроєкт “Про Нікополь”. Про Нікополь 3 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 11.08.2023 Витік на ЗАЕС / Нова станція доочистки / Бутильована вода для района - ... Про Нікополь 10 переглядів «Про Нікополь» 10.08.2023 Громади під вогнем окупантів / Гроші для притулку / Допомога від ООН - ... Про Нікополь 12 переглядів «Про Нікополь» 09.08.2023 Постраждалі від обстрілів / Дозволили рибалити / Гуманітарка для ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 08.08.2023 Небезпека з ЗАЕС / Чат-бот з гуманітаркою / Обстріли громад - ... Про Нікополь 11 переглядів «Про Нікополь» 07.08.2023 Обстріли Нікопольщини / Патріотичні зупинки / Відновлення ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 04.08.2023 Екстрений ремонт житла / Нова коммунальна аптека /Ноутбуки для ЦНАПів ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 03.08.2023 Нічний терор / Відновлення дахів / Станція доочищення води - ... Про Нікополь 9 переглядів «Про Нікополь» 02.08.2023 У Марганці підірвали гранату / Видача гуманітарки / Челендж «Вірші ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 01.08.2023 Дезінфекція водопроводу / Питна від благодійників / Червоногригорівка ... Про Нікополь 16 переглядів «Про Нікополь» 31.07.2023 Місто з водою / Пункти видачі води для Покрова / На дні водосховища ... Про Нікополь 15 переглядів «Про Нікополь» 28.07.2023 Обстріл громад / Бутильована для мешканців / Вибухи на ЗАЕС - ... Про Нікополь 19 переглядів «Про Нікополь» 27.07.2023 Масований обстріл громад/Згортають пункти видачі води/У Томаківці ... Про Нікополь 21 переглядів 123…26»Сторінка 1 з 26