ЧОМУ ОКУПАНТИ ТЕРОРИЗУЮТЬ НІКОПОЛЬЩИНУ? Про водопостачання, нові реалії Євтушенко у #ВасильєвГостро

Про водопостачання Нікопольського району і про те, як ведуться роботи з прокладання нового водогону. Про те, як місцеві адаптувалися до нових умов життя на висохлій землі, та як громади району готуються до зими, можливих блекаутів та інших надзвичайних ситуацій.

Про німецьку дорогу через Каховське водосховище часів другої світовій та про «чорних» археологів, які пишуть нові сторінки історії Нікопольського краю. Про постійні обстріли громад, про інформаційний та психологічний тиск з боку окупантів, про ворожі станції РЄБ, які розташовані на території та на енергоблоках Запорізької АЄС.

Голова військової адміністрації Нікопольського району Євген Євтушенко у #ВасильєвГостро.