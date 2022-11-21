«Про Нікополь» 21.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Поранено літнього чоловіка, пошкоджено будинки / Втрати ворога по той бік водосховища – спецпроєкт “Про Нікополь”.

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