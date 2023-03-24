«Про Нікополь» 24.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад


Бетонні укриття у Нікополі /Допомога для Покрова / Автівки для марганецької громади – спецпроєкт “Про Нікополь”.

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