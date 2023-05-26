«Про Нікополь» 26.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Терор Нікопольщини / Евакуація людей з інвалідністю / Школи отримали 450 ноутбуків – спецпроєкт “Про Нікополь”. Про Нікополь 2 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 25.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Допомога військовим / Як працюють офіцери громади / Перейменування в ... Про Нікополь 9 переглядів «Про Нікополь» 24.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Нікопольщина під вогнем / Ремонтні роботи у райцентрі / Нові послуги у ... Про Нікополь 9 переглядів «Про Нікополь» 23.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли громад / Рибалка-браконьєр / Прибирання у Нікополі / ... Про Нікополь 11 переглядів «Про Нікополь» 22.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Терор мирних/ Ліквідація обстрілів/ Блекаут на ЗАЕС / Подарунок ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 19.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Потрощені будинки / Грошова допомога від міжнародної організації / ... Про Нікополь 23 переглядів «Про Нікополь» 18.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Атаки на громади / Резніков у Нікополі / День вишиванки в громадах - ... Про Нікополь 19 переглядів «Про Нікополь» 17.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Атака з безпілотників / Видача допомоги / Ситуація на ЗАЕС / Пошук ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 16.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Руйнування та постраждалі у Нікополі/ Виплати переселенцям/ Конкурс до ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 15.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Знищили ворожі гаубиці / Затримали прихильника "совка" / Відкрили ... Про Нікополь 20 переглядів «Про Нікополь» 12.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Чотири обстріли на Нікопольщині / ДТП з жертвами / Ззбір книжок для ... Про Нікополь 23 переглядів «Про Нікополь» 11.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Б’ють з дронів та артилерії /Спадок для ЗСУ / Генератори та ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 10.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Терор громад / Грошова допомога нікопольцям / із ЗАЕС хочут вивезти ... Про Нікополь 16 переглядів 123…21»Сторінка 1 з 21