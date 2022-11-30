«Про Нікополь» 30.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Обстріли громад району / Чи готовий Нікополь до блекауту? – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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