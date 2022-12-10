Васильевский остров – эфир 08.12.2022 г.

Дмитро Кисилевський про українську економіку після перемоги // Васильєвський острів

Про післявоєнне відновлення України поговоримо з народним депутатом України Дмитром Кисилевським в програмі “Васильєвський острів”

Васильївский острів
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