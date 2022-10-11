Васильевский остров – эфир 11.10.2022 г.

Сергей Коренной о ликвидации последствий ударов по Днепропетровщине и городу

О ликвидации последствий ракетных ударов по территории Днепропетровской области и Днепру, о буднях сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций в военное время

Васильївский острів
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