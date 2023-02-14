Васильєвський острів — ефір 14.02.2023 р.

Все про роботу швидкої допомоги у Дніпрі. Радій Шевченко // Васильєвський острів

Про роботу швидкої допомоги в умовах воєнного часу та під час трагедії на “Перемозі”.
Про те, як викликати швидку, коли немає зв’язку. Про виклики на панічні атаки і збільшення викликів на ДТП. А ще – про Лас-Вегас від Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини.

У програмі “Васильєвський острів” – директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій ШЕВЧЕНКО

Васильївский острів
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