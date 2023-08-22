ВОЛОНТЕРКА ПРОТИ КОРУПЦІЇ. ХТО КОГО? Дана Ярова у #ВасильєвГостро

🔺 Хто така Дана Ярова та навіщо вона гастролює Україною?

🔺Відомий та безкорисливий волонтер? Непримиренний борець із корупцією у Міністерство оборони України?

🔺 Мати трьох синів, яка хоче змінити країну та гарантувати їм в Україні щасливе майбутнє?

🔺 Чи вона – просто черговий учасник виборчої кампанії та фронтвумен якоїсь нової політичної партії?

Про закупівлю Міністерства оборони, про золоті яйця, про мільярдні витрати на продукти для військовослужбовців, про непридатні та небезпечні китайські турнікети та пов’язані з цим корупційні скандали. А ще про підтримку сімей загиблих та полонених воїнів, про допомогу їхнім дітям і, звісно, – про мрію.

Членкіня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Дана Ярова – у програмі #ВасильєвГостро