🎭За лаштунками Верховної Ради. Дмитро Кисилевський про декларації і не тільки у #ВасильєвГостро📌

🔻Народні депутати проти народного контролю.

Рада провалила голосування за відкриття реєстру декларацій.

🔺Верховний проти Верховної.

Президент наклав вето на закон про декларації та відправив його на повторне голосування.

🔻Про це та про інші невідомі факти із українського парламенту – у відвертій розмові у #ВасильєвГостро з народним депутатом Дмитрий Кисилевский.

🔻До нашої розмови доєднаються автор петиції, побившої рекорди голосування Олександр Ябчанка та відомий журналіст-розслідувач Олександр Курбатов