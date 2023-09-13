🎭За лаштунками Верховної Ради. Дмитро Кисилевський про декларації і не тільки у #ВасильєвГостро📌


🔻Народні депутати проти народного контролю.
Рада провалила голосування за відкриття реєстру декларацій.

🔺Верховний проти Верховної.
Президент наклав вето на закон про декларації та відправив його на повторне голосування.

🔻Про це та про інші невідомі факти із українського парламенту – у відвертій розмові у #ВасильєвГостро з народним депутатом Дмитрий Кисилевский.

🔻До нашої розмови доєднаються автор петиції, побившої рекорди голосування Олександр Ябчанка та відомий журналіст-розслідувач Олександр Курбатов

Васильєв Гостро
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