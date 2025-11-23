Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 23.11.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 23.11.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 369-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби відбулося 162 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4582 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6152 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Великомихайлівка, Остапівське Дніпропетровської області; Косівцеве, Варварівка, Тернувате, Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири гармати, пункт управління безпілотними літальними апаратами та реактивну систему залпового вогню російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 19 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував двічі, намагаючись просунутися поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили десять штурмів окупаційних військ у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один ворожий штурм у напрямку населеного пункту Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка, Іванопілля, Степанівка та в напрямку населеного пункту Миколайпілля.

На Покровському напрямку відбулося 40 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське, Олексіївка, Єгорівка та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки, Приморського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив три безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, вісім бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 496 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!