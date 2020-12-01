Сквер на Слобожанському проспекті зроблять родзинкою лівобережжя

Його реконструкція вже на старті. Плани — масштабні. На площі у два гектари створять зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, лави, шезлонги, пішохідні доріжки. Облаштують територію для вигулу собак. Наразі тривають підготовчі роботи. За проєктом, здорові дерева збережуть, а видалять лише аварійні. На їхньому місці висадять у півтора раза більше зелених насаджень. Обіцяють сакури, клени, платани, ялини, а також понад 8 тисяч кущів.

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