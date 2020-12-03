Міська організація ветеранів Новомосковська роздала 15 медалей від Путіна

95-річний місцевий ветеран отримав медаль та поздоровлення від президента Російської Федерації. Родина пана Василя, м’яко кажучи, обурена. Такий вчинок від країни агресора вважають низьким, брудним та неприйнятним. Звідки надіслали ці нагороди та як вони потрапили до України — з’ясовував Марко Ручка.

Нагороджено Василя Волошко ювілейною медаллю до 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Пані Любов — старша дочка пана Василя. Розповідає, зо три тижні тому зателефонували з міської ради ветеранів Новомосковська і попросили забрати відзнаку.

“Я там не дивилась, прийшла додому, одягла окуляри, і прочитала все. – Скажу, що спочатку обуренню моєму не було меж.”

Жінка каже одразу ж хотіла жбурнути це посвідчення туди, де його забрала. Коли емоції вщухли, вирішила зберегти небажані нагороди як речовий доказ.

“Це все речові докази, а я вважаю, що це злочин проти нашої держави. Сьогодні, коли йде війна, коли проти нас воює Росія, крім обурення, прямої злості – нічого не може бути.”

Власне Василь Панасович живе у цьому будинку. На жаль, почути його думку щодо неприємного інциденту ми не можемо. Він хворіє й контактне коло з ним обмежене. Втім його донька каже — ветерану навіть не розповіли про медалі з Росії. Для нього це буде занадто болюча новина.

Любов твердить — її батько завзятий патріот, з початку війни на Сході України регулярно підтримував українську армію. Зокрема, відкладав зі своєї пенсії гроші на придбання необхідних речей та продуктів. Донька додає — пану Василю незабаром виповниться 96 років, тож про відзнаки від Путіна не розповідали. Бо літня людина може не витримати такого стресу.

Медаль та посвідчення Любов забирала тут, в Новомосковській раді ветеранів. Через карантин голови ради Михайла Горбова на місці не було. Втім телефоном він підтвердив, що це ніяка не помилка. Громадян України дійсно нагородили відзнаками країни агресора. В цьому пан Михайло не вбачає нічого дивного.

Михайло Горбов додає — такі самі відзнаки отримали ще 14 ветеранів.

До Новомосковська 15 відзнак з РФ надійшли від обласної ради ветеранів Харкова. Відомо, що організація існує не так давно — рік і 8 місяців. Намагаємось зателефонувати її керівництву.

Тим часом голова Дніпропетровської організації всеукраїнського об’єднання ветеранів критикує як і тих, хто надсилав ці нагороди, так і тих, хто їх прийняв.

“Я їх вважаю колаборантами й ворогами України. Вони свідомо чи несвідомо стоять на боці нашого непримиримого ворога, якою є зараз Російська Федерація.”

Володимир припускає, що відзнаки з Росії потрапили до України у нелегальний спосіб.

“Абсолютно очевидно, що вони пройшли сюди важкий і нелегальний шлях. Їх, імовірно, везли за подвійним дном вагонів, автобусів і ховали від наших прикордонників.”

Втім, родина ветерана Василя Волошко налаштована серйозно. Й збирається подавати заяву до Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин цього обурливого нагородження.