На зміну карантину вихідного дня в Україні запровадили обмеження помаранчевого рівня. У міністерстві освіти вже пояснили, що дитячі садки й початкові класи продовжують працювати у звичайному режимі. Але із дотриманням карантинних норм. Для усіх інших навчальних закладів є вимоги щодо кількості людей в аудиторіях. Про інші коронавірусні новини, а також про загальну ситуацію в країні та області — дивіться в наступному матеріалі.

Вже другий день поспіль в Україні одужалих від COVID-19 більше ніж захворілих. Загальна ж кількість нових інфікованих за добу майже 14,5 тисяч. У МОЗі запевняють, цифра немала, але у порівняні з минулим четвергом — це майже на тисячу менше. Таке зниження статистики пов’язують з дієвістю карантину вихідного дня.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — понад 1300, а також в Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Дніпропетровщина вперше за кілька тижнів не є в лідерах розповсюдження коронавірусу. За останню добу в нашому регіоні 818 нових хворих. Більш ніж половина — у Дніпрі.

Нині по всій країні діють правила помаранчевої зони. А це означає, що клуби, ресторани та кафе можуть працювати тільки до 11 вечора. Громадський транспорт має перевозити виключно сидячих пасажирів. А в лікарнях проводять лише невідкладні операції.

Щодо освітнього процесу, то дитячі садки й початкові класи продовжують працювати у звичайному режимі, але з дотриманням всіх карантинних норм. Для інших навчальних закладів також діють деякі правила.

Тим часом науковці всього світу продовжують досліджувати COVID-19. Вже відомо, що у перехворілих осіб антитіла зберігають щонайменше пів року. А японські вчені дійшли висновку, що найсильніші вони у тих, хто мав важкий перебіг хвороби. Дослідники вважають це відкриття хорошою новиною для подальшої розробки вакцин.