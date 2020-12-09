Не маєш світловідбивного елементу на одязі — плати штраф

Верховна рада затвердила правило, що пішоходи в умовах поганої видимості повинні убезпечити себе. Треба або обирати одяг зі спеціальними стрічками, або додати браслет, значок чи наліпку. Такі заходи мають знизити кількість нещасних випадків на дорогах. Наш Єгор Ромахло перевірив — які аксесуари вже можна придбати у Дніпрі та наскільки вони ефективні.

Усі ці страшні аварії сталися на території Дніпропетровщини у вечірній час та за участі пішоходів. Аби уникнути таких трагедій, Верховна рада проголосувала за нове положення — люди, які рухають поблизу проїжджої частини, обов’язково повинні мати на одязі світловідбивні елементи.

Цей браслет – світловідбиваючий аксесуар. Демонструє нам його Микита — спеціаліст з питань безпеки дорожнього руху. Чоловік запевняє, подібні елементи роблять пішохода значно помітнішим на дорозі.

Згідно з офіційними дослідженнями, за поганого освітлення людина у темному одязі помітна на відстані до 20 метрів. Світловідбивні ж елементи збільшують цю дистанцію до 130! Та носити спеціалізовані аксесуари на кшталт жилету у повсякденному житті — навряд чи хто захоче. Та існують більш прийнятні та навіть модні альтернативи.

Подібні нашивки та наліпки, кажуть продавці цього магазину, мають неабиякий попит. Їхня популярність у покупців співпала з відповідними змінами правил дорожнього руху. А ось такі спеціальні брелоки й взагалі розібрали за тиждень!

Та наскільки подібні аксесуари ефективні? Перевіримо.

Проведемо експеримент. Беру оці спеціальні нашивки зі світловідбивними елементами. Й стану просто на дорозі на цій погано освітленій вулиці. Подивимось, з якої відстані мене помітять з нашої автівки.

Відійшовши метрів на 60 – починаю рухатись прямо на автівку. Через декілька секунд водій помічає 2 невеличких вогники.

Друга спроба — без нашивок. Різниця невелика.

Результат не надто втішний. Такої кількості світловідбивних елементів — замало, аби стати відчутно помітним на дорозі. Тому, якщо хочете себе убезпечити, використовуйте більше аксесуарів або спеціалізований одяг. У поліції ж повідомляють невтішну статистику — тільки за 11 місяців цього року на території області сталося понад 600 ДТП, в яких було травмовано пішоходів.

“Це становить майже 30 % від усієї кількості ДТП з постраждалими. У них загинуло 99 осіб й 527 були травмовані. На жаль, статистика така невтішна.”

Та штраф за відмову від світловідбиваючих аксесуарів не надто великий — всього 51 гривня. Самі ж елементи вартують ще менше — близько 30. Життя ж та здоров’я — безцінні.