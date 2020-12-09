Транспортникам доводиться прибирати незаконну рекламу

09.12.2020 19:04

Боротьба з незаконною рекламою! Дніпровським транспортникам доводиться виконувати роботу прибиральників. Оголошення, які розклеєні на стовпах електромереж, вимушені знімати працівники трамвайного депо. Оскільки споруди знаходяться на балансі підприємства. Таке додаткове навантаження звісно, обурює комунальників. Як відбувається очищення міста від незаконної реклами — дивіться.

Олександр — слюсар рухомого складу, але сьогодні він працює не за фахом. Бо, як і інші працівники комунального підприємства, віддирає оголошення зі стовпів електричних опор.

На підприємстві вже увійшло у звичку влаштовувати раз на тиждень прибирання. Прикладом, Ігор — водій, на маршрут він сьогодні не виїхав, оскільки також залучений до такого собі волонтерства.

Разом з такими, як Ігор та Олександр щоразу на демонтаж незаконної реклами виходять ще з 50 співробітників КП. За зміну мають встигнути прибрати оголошення з понад одинадцяти тисяч електроопор, які заклеюють листівками недобропорядні підприємці.

Підприємство не лише змушено залучати своїх співробітників до демонтажу цієї реклами. А ще й витрачає кошти на фарбу, щоб привести опори у належний вигляд.

Тож працівники КП вкотре закликають людей бути свідомими, не порушувати дизайн код міста, не псувати його зовнішній вигляд та поважати працівників, які щотижня виходять на імпровізовані суботники, через непорядних громадян.

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