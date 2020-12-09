В області +300 випадків COVID-19

Нарешті визначились з датами зимового локдауну. Його запровадять з 8 по 24 січня. Таке рішення прийняв уряд України. Діятимуть такі самі обмеження, як і під час карантину вихідного дня. Додається лише заборона роботи закладів освіти. Про все це детальніше — далі.

Під час локдауну роботу громадського транспорту не зупинятимуть. Автобуси, тролейбуси, трамваї, метро та залізниця перевозитимуть пасажирів відповідно до кількості місць для сидіння. Без змін також працюватимуть оператори поштового зв’язку, аптеки, банки, готелі, продуктові магазини.

А от спортзалам, басейнам, торгово-розважальним центрам, театрам доведеться зачинитися. Ресторанам та кафе буде дозволено працювати із замовленнями на винос.

Але на сьогодні ситуацію з COVID-19 в Україні вдалося стабілізувати. Серед добових показників немає різких стрибків, зафіксовано понад 12,5 тисяч нових випадків. В лідерах — Київ, тут вже зо 1700 інфікованих за добу. Далі йдуть Одеська, Черкаська, та Запорізька області. На Дніпропетровщині ж 300 підтверджених випадків. Майже половина — в обласному центрі.

В Дніпропетровській області у госпітальних базах завантажена половина ліжок.

Хоча в цілому по країні, за словами профільного міністра, кількість пацієнтів, що потребує госпіталізації, зменшилась.

Але на тлі загальної позитивної динаміки, в країні було зафіксовано дуже сумну цифру. За минулу добу не вдалося врятувати 276 пацієнтів — і це найбільша кількість за весь час пандемії.

В МОЗ відзвітували про роботу контакт-центру з питань COVID-19. За місяць він прийняв 80 тисяч дзвінків.

Поки Україна готується до масштабного локдауну та називає приблизні дати, коли вакцина від коронавірусу може потрапити до нас. В Британії вже почали робити щеплення. Розпочали з літніх людей. Першою стала 90-річна жінка.

На порозі вакцинації й інші країни. А в Італії розробили морозильну камеру для вакцини Pfizer, яка потребує транспортування за доволі низьких температур. Винахід розрахований на 180 тисяч доз і може працювати без електрики 2 дні.