Розпочалася Ханука

Сьогодні розпочинається одно з головних юдейських свят — Ханука. На спеціальних світильниках-менорах наступні 8 днів запалюватимуть по одній свічці.

Адже Хануку називають ще святом світла. У четвер ввечері у синагогах та будинках вже запалили перший вогник. За традицією, ця подія відзначається за участі великої кількості людей. Втім, коронавірус вніс свої корективи. Тож, як святкуватимуть Хануку у Дніпрі цьогоріч дізнавався наш кореспондент.

Святкування Хануки триває 8 днів і наповнено музикою, радощами й частуваннями. Особливу увагу приділяють дітям — для них влаштовують великі розважальні програми. Вони грають в “севіон”, смакують смажені в олії пончики і співають ханукальні пісні.

Історії виникнення свята Хануки майже 2200 років. Для очищення Єрусалимського храму після вигнання звідтіля загарбників, потрібно було ритуальне масло, але його залишилося всього на один день. І тут сталося диво – запалена в храмі лампа горіла цілих 8 днів. І цього вистачило, щоб повністю освятити храм.

Тож і у центрі уваги в ці дні знаходиться світильник Ханукія. В ньому вісім поглиблень для масла або вісім отворів для воскових свічок і поруч – дев’яте, для ще однієї, за допомогою якої послідовно протягом восьми днів запалюють вогні Хануки. І світильник повинен нагадувати про менору, що постійно горіла в першому Храмі, збудованому царем Соломоном. Саме слово Ханука означає “новосілля”, мається на увазі новосілля в Храмі.

Євреї всього світу відзначають Хануку, як одно зі своїх головних свят. Воно має також назви: “свято восьми свічок” або “свято вогнів”.

Хануку святкують на 25 день місяця Кислев за юдейським календарем. Цьогоріч вона розпочинається 10 грудня. Тобто вже сьогодні ввечері на всіх світильниках з’явиться перший невеличкий вогник.

Але нинішній рік непростий, тому й святкування проходитиме за іншим розкладом. Тобто, якщо раніше у Дніпрі галерея культурного центру Менора була наповнена народом, то зараз людей сюди не запрошують. Але Ханука прийде до кожного. Онлайн. Зміст святкування зберігається.

Вісім вечорів ханукія перед синагогою Золота Роза, всередині центру Менора, на майданах й майданчиках міста, а також у будинках людей загорятиметься по одній свічці. Щоб у ці вже сутінкові дні було більше світла навколо й в душах людей.