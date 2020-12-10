Поліція затримала юнака з рекордною кількістю наркотичних “закладок”
Рюкзак вщент заповнений наркотиками. Рано вранці поліція Дніпра відпрацьовувала вулиці, як побачила досить підозрілого хлопця. При перевірці особистих речей, правоохоронці від побаченого просто остовпіли. Всередині наплічника знаходилась величезна кількість пакетів з наркотичною речовиною. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив заступник начальника Департаменту патрульної полиці України Олексій Білошицький. До того ж затриманий намагався відкупитись та пропонував копам 100 тисяч гривень, аби ті його відпустили. Тепер з юнаком працюють слідчі.
“Їхня кількість вразила навіть патрульних — 602 згортки! Усе це мало розійтися по “закладках”. І певно, хлопець вирішив, що така рання година — це найкращий час, щоб рознести все “по своїх місцях”. Але він не врахував одного — патрульні на варті цілодобово.”