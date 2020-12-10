Поліція затримала юнака з рекордною кількістю наркотичних “закладок”

10.12.2020 19:26

Рюкзак вщент заповнений наркотиками. Рано вранці поліція Дніпра відпрацьовувала вулиці, як побачила досить підозрілого хлопця. При перевірці особистих речей, правоохоронці від побаченого просто остовпіли. Всередині наплічника знаходилась величезна кількість пакетів з наркотичною речовиною. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив заступник начальника Департаменту патрульної полиці України Олексій Білошицький. До того ж затриманий намагався відкупитись та пропонував копам 100 тисяч гривень, аби ті його відпустили. Тепер з юнаком працюють слідчі.

“Їхня кількість вразила навіть патрульних — 602 згортки! Усе це мало розійтися по “закладках”. І певно, хлопець вирішив, що така рання година — це найкращий час, щоб рознести все “по своїх місцях”. Але він не врахував одного — патрульні на варті цілодобово.”

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