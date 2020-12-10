Дніпропетровщина знову у трійці лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу

І знову Дніпропетровська область у трійці лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу! За минулу добу в нашому регіоні додалося понад 800 інфікованих. Більше тільки у Києві та Запорізькій області. Всього ж в країні хворобу діагностували у ще майже 13,5 тисяч людей. Напередодні уряд продовжив карантин до кінця зими, а також затвердив його посилення з 8 січня. Останню інформацію про ситуацію з COVID-19 зібрали наші кореспонденти. Дивимось!

Плюс 835 випадків коронавірусу маємо на Дніпропетровщині за минулу добу. Більша частина інфікованих — жителі Дніпра. Відтак в обласному центрі на сьогодні зареєстровано майже 21,5 тисяча захворілих.

Дніпропетровщина у четвер опинилася у трійці лідерів за кількістю нових інфікованих. Більше тільки у Києві — там майже 2 тисячі випадків за добу та Запорізькій області, де трохи більше тисячі. Загалом за весь час в Україні захворілі понад 850 тисяч людей. Український уряд продовжив карантин до 28 лютого, а у січні обмеження посилять.

Тож з 8 по 24 січня буде обмежено роботу: закладів громадського харчування та торгівлі непродовольчими товарами, розважальних та культурних центрів, спортивних залів та басейнів. Також на карантин підуть заклади освіти, крім дитсадків. МОЗ рекомендує всім установам та організаціям, які мають таку можливість, на цей період перейти на дистанційну роботу.

В європейських країнах, де вдалися до повного локдауну, встановлена комендантська година та обмежене пересування громадян. Й за 3 тижні спостерігається зменшення до 80% нових випадків захворювання.