Виготовляли зброю та продавали її через Інтернет

11.12.2020 18:35

Синельниківська місцева прокуратура спільно з Нацполіцією викрила злочинну групу. Ділки на одному з держпідприємств переробляли стартові пістолети на вогнепальну зброю. А потім, практично не ховаючись, продавали її на сайті. Такий незаконний бізнес організували 3 українців, яких вже затримали, та мешканець Польщі. Наразі він знаходиться у міжнародному розшуку.

У членів угрупування та їхніх клієнтів правоохоронці вилучили понад 40 пістолетів та револьверів, пістолет-кулемет Томпсона, 500 боєприпасів та майже 70 одиниць холодної зброї.

Теги: , , , , ,

Інші новини

Масштабні пожежі сталися в екосистемах області

11.12.2020 18:32

Зустрічати свята лише з найближчими людьми — радять в МОЗ 

11.12.2020 18:30

Мешканці Чаплів побоюються затоплень через масове знищення дерев

11.12.2020 18:23

Екологи взяли проби води на трьох точках по берегу Дніпра

11.12.2020 18:18

У Дніпрі працюватимуть понад 200 точок продажу ялинок

11.12.2020 18:14

Поліція затримала юнака з рекордною кількістю наркотичних “закладок”

10.12.2020 19:26

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com