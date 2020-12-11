Виготовляли зброю та продавали її через Інтернет

Синельниківська місцева прокуратура спільно з Нацполіцією викрила злочинну групу. Ділки на одному з держпідприємств переробляли стартові пістолети на вогнепальну зброю. А потім, практично не ховаючись, продавали її на сайті. Такий незаконний бізнес організували 3 українців, яких вже затримали, та мешканець Польщі. Наразі він знаходиться у міжнародному розшуку.

У членів угрупування та їхніх клієнтів правоохоронці вилучили понад 40 пістолетів та револьверів, пістолет-кулемет Томпсона, 500 боєприпасів та майже 70 одиниць холодної зброї.