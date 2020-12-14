У Дніпрі стартував фестиваль творчості дітей з особливими потребами

Пісня жестів, образотворче мистецтво, хореографія та вокал — в Дніпрі стартував перший фестиваль творчості дітей з особливими потребами “В обіймах таланту”. За умовами карантину, такі конкурси проводять в онлайн форматі. А найкращих у номінаціях запрошують на безкоштовні майстер-класи педагогів мистецько-художнього коледжу культури.

У перший день дніпровського міського фестивалю дітей з інвалідністю “В обіймах таланту” вже зареєструвались понад 40 юних талантів. Студенти коледжу допомагають переглядати роботи з образотворчого мистецтва.

“Переглядати та дивитись на виконані роботи — то неперевершено. Я взагалі в шоці, як такі діти можуть виконати таку копітку роботу.”

Географія учасників значно ширша за кордони нашого міста. Художники, музиканти та вокалісти зі Львова, Івано-Франківська та Кропивницького надіслали свої роботи. Один з них — Тарас Черепенко з Кропивницького. Попри аутизм, він вивчив чотири мови, малює та співає.

Ось учасник з Грузії — Георгій Кселисуфали з проблемами руху.

Журі фестивалю — викладачі мистецько-художнього коледжу культури. Адже на теренах саме цього навчального закладу з’явилась ідея фестивалю.

Дар’я Швець з Новомосковська, живе у багатодітній сім’ї.

Дівчинка від народження незряча, але співає і навчається гри на акордеоні. Вона перша з учасників фестивалю відвідала безкоштовний майстер-клас.

Студенти-старшокурсники під час такої співпраці навіть відкривають в собі нові якості характеру.

Фестиваль продовжить свою роботу до 19 грудня. Й реєстрація відкрита кожного дня. Це означає, що юні таланти можуть надіслати свої роботи на електрону пошту коледжу культури й отримати майстер-клас у подарунок. А у планах, після закінчення карантину, зібрати всіх учасників на сцені на великому гала-концерті.