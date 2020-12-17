Здай плазму — врятуй життя! 

У Дніпрі збирають кров, аби робити препарат, який застосовують у складних випадках коронавірусу. Крім того, плазму спрямують ще й на допомогу онкохворим дітям. Донори ж отримують гроші та повний аналіз крові за понад двадцятьма показниками. Де здавати плазму та що для цього потрібно — вже знає наша Софія Куценко. Більш детально про тонкощі процедури — далі.

Вже понад 10 років Артем рятує чужі життя, хоч він і не лікар. Раз на місяць чоловік здає кров та плазму. Донорство вважає своїм обов’язком. Каже: якщо маєш здоров’я, потрібно допомагати тим, у кого його бракує.

Здачі плазми — процес дуже відповідальний. До неї потрібно готуватися заздалегідь. Зокрема, добу дотримуватися спеціальної дієти. До того ж донор має бути повнолітнім, цілком здоровим та без протипоказань. А ще важити більш як 50 кілограмів. Загалом, процедура навіть корисна.

Наша знімальна група також хотіла стати донорами плазми, але цього разу не вийшло.

Здати плазму сьогодні, на жаль, не вдалося. Бо процедура досить складна та довготривала. Разом з обстеженням лікарів та безпосередньо донацією вона займає близько двох годин. Тож ми вирішили здати лише кров. Натомість отримаємо повний аналіз за 22 параметрами.

Сьогодні тут здають плазму для онкохворих дітей. А також для створення імуноглобуліну, який допомагає при складних випадках COVID. Препарат розробили в Україні ще влітку, завдяки йому вдалося врятувати вже більш як 10 критичних пацієнтів.

Процедура здачі плазми — абсолютно безпечна. Робити її можна раз на п’ятнадцять днів. Крім цього, добровольці ще й отримують грошове відшкодування.

Стати донором плазми можна у міському плазма-центрі за адресою проспект Богдана Хмельницького, 17.