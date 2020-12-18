Діти-сироти виготовляють хенд-мейд і заробляють на футбольне поле

Вихованці центру соціальної підтримки “Довіра” власноруч зробили іграшки та прикраси й виставили їх на святковий ярмарок. Товари можна було придбати на сторінці у соціальній мережі та на майданчику перед дитячим будинком.

Веселі фотозони, щедре частування чаєм та смаколиками, спілкування із новими знайомими — так у будинку дітей-сиріт “Довіра” проходив ярмарок до Дня Святого Миколая.

Головна мета — зібрати необхідні кошти для облаштування сучасного спортивного майданчика для гри в мініфутбол. 15-річний Даніель вихованець центру “Довіра” з дитинства мріяв грати у професійний футбол, але аварія завадила.

Майже всі хлопці дитячого будинку мріють про сучасне футбольне поле.

Підлітки завзято працювали, шили м’які іграшки, випилювали та клеїли талісмани.

Діти та педагоги не очікували великої уваги до своїх робіт, і приємно здивувалися, що майже за годину все було розпродано.

Для тих, хто має намір придбати такі хенд-мейд вироби, працює онлайн крамничка у мережі фейсбук на сторінці “щаслива дитина”. Вихованці будинку для сиріт не хочуть просити гроші на втілення мрії, а прагнуть заробляти власною працею.