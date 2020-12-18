Діти-сироти виготовляють хенд-мейд і заробляють на футбольне поле

18.12.2020 17:45

Вихованці центру соціальної підтримки “Довіра” власноруч зробили іграшки та прикраси й виставили їх на святковий ярмарок. Товари можна було придбати на сторінці у соціальній мережі та на майданчику перед дитячим будинком.

Веселі фотозони, щедре частування чаєм та смаколиками, спілкування із новими знайомими — так у будинку дітей-сиріт “Довіра” проходив ярмарок до Дня Святого Миколая.

Головна мета — зібрати необхідні кошти для облаштування сучасного спортивного майданчика для гри в мініфутбол. 15-річний Даніель вихованець центру “Довіра” з дитинства мріяв грати у професійний футбол, але аварія завадила.

Майже всі хлопці дитячого будинку мріють про сучасне футбольне поле.

Підлітки завзято працювали, шили м’які іграшки, випилювали та клеїли талісмани.

Діти та педагоги не очікували великої уваги до своїх робіт, і приємно здивувалися, що майже за годину все було розпродано.

Для тих, хто має намір придбати такі хенд-мейд вироби, працює онлайн крамничка у мережі фейсбук на сторінці “щаслива дитина”. Вихованці будинку для сиріт не хочуть просити гроші на втілення мрії, а прагнуть заробляти власною працею.

Теги: , , ,

Інші новини

7,5 тисяч дніпрян хворіють на коронавірус вдома, 580 – у лікарнях

18.12.2020 18:13

Біля Соборного військкомату відкрили стелу з іменами полеглих захисників

18.12.2020 18:07

Екологи взяли проби води з річки Гнилокиш, що на Лівобережжі

18.12.2020 18:01

Як купити “легальну” ялинку?

18.12.2020 17:54

 На житловому масиву Тополя побили продавця ялинок

18.12.2020 17:47

Україна може отримати вакцину від COVID-19 навесні

17.12.2020 19:00

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com