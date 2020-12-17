Україна може отримати вакцину від COVID-19 навесні

Україна може отримати вакцину від COVID-19 вже навесні наступного року. Завперше щеплять медиків, поліціянтів, військових ООС, освітян та соцпрацівників. А ще — українців старше 60 та тих, хто має супутні захворювання. У планах МОЗ вакцинувати за можливості усіх громадян без виключення. Адже на сьогодні це найкращий спосіб подолати COVID. Докладно далі.

+ 12047 нових випадків коронавірусної хвороби в Україні за минулу добу. Найбільша кількість у Києві (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях. На Дніпропетровщині ж — понад 500 нових випадків захворювання. Більшість — у Дніпрі (344). Загалом же у лікарнях міста перебуває майже 600 пацієнтів.

“У 21-й лікарні – 158 пацієнтів, у 16-й лікарні – 70, у 4-й лікарні – 94, у 6-й лікарні – 110, у 9-й лікарні – 90 пацієнтів, в 11-й лікарні – 58, а у 6-й дитячій – 9 пацієнтів.”

Тим часом Україна очікує на отримання приблизно 8 мільйонів вакцин проти COVID-19. З розрахунку дві дози на одну людину. Препарат буде надходити траншами, починаючи з весни й до кінця 1 півріччя наступного року.

Решту необхідної вакцини планують купувати у світових компаній-виробників, які завершили третю фінальну стадію випробування, підбивають підсумки тестувань або перебувають на різних етапах сертифікації. З ними саме ведуться перемовини. За підрахунками МОЗ, на щеплення населення проти COVID-19 необхідно понад 15 мільярдів грн.

Очільник МОЗ вважає: доступ до вакцинації повинні мати всі громадяни України. Та завперше щеплення отримають ті, хто належить до основних груп ризику. А це приблизно 21 мільйон українців.

Наразі МОЗ завершує розробку Національного плану впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації. Крім того, спільно з

Міністерством цифрової трансформації працює над створенням єдиної електронної платформи, на якій українці зможуть реєструватися для вакцинації. Якщо ж доступу до інтернету немає, записатися на щеплення можна буде телефоном через сімейних лікарів.