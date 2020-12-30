У Нікополі з’явився єдиний дитячий медичний комплекс

У Нікополі нарешті з’явився єдиний дитячий медичний комплекс зі стаціонаром та консультативно-діагностичним відділенням. Раніше батькам із хворою малечою доводилось бігати по різних районах міста. Адже корпуси лікарні були розкидані. Тепер кваліфіковане обстеження та допомогу можна отримати в комфортному та сучасному закладі.

Яскрава та сучасна — дитяча лікарня на проспекті у Нікополі готова приймати перших маленьких пацієнтів. А до цього багато років батьки ходили зі своєю малечею по корпусах, що розташовувались в різних куточках міста.

Під медзаклад обласним та державним коштом реконструювали колишню амбулаторію. Вийшов єдиний сучасний комплекс, в якому обслуговуватимуться діти з нуля і до 18 років.

Врахували й потреби людей з інвалідністю. Для них встановили підйомник, скрізь зробили позначки шрифтом Брайля, поклали тактильну плитку. На вході в лікарню — пандус з системою відтавання льоду.

Тепер вся педіатрія на одній території. Тут набагато зручніше буде обстежуватися та лікуватися. Здоров’ям дітей опікуватимуться досвідчені спеціалісти.

У палатах усі необхідні зручності. Поряд із найменшими зможуть перебувати батьки. Комфортний мікроклімат забезпечує потужна система вентиляції та кондиціонування, безпеку — пожежна сигналізація. З третього поверху проклали додатковий шлях евакуації. Поручні на сходах мають антибактеріальне покриття.

Нікопольська дитяча лікарня отримала всі необхідні дозволи й вже розпочала свою роботу.