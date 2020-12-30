У Дніпрі провели конкурс на найкраще новорічне оформлення будинку

Найкраще новорічне оформлення! ОСББ з усього міста готували свої двори до прийдешніх свят. Жителі встановлювали гігантські ялинки, прикрашали різдвяними іграшками під’їзди та розвішували гірлянди по фасадах. Сьогодні у мерії визначили найкращих дизайнерів. Які призи отримали учасники та як креативили дніпряни — дивіться!

Це дев’ятиповерхівка у спальному районі Дніпра, мешканці якої також перемогли у конкурсі новорічного декорування. Ще з вулиці помітно, як сяє перший поверх будівлі. До святкового оформлення тут поставилися відповідально і готувалися заздалегідь. Валентина була одною із тих, хто займався оздобленням. Як дизайнер-аматор, результатом задоволена.

Діти Валентини — Павлик та Ліза — з радістю допомагали з декораціями.

А ось Сергій — голова територіальної громади селища Шевченко, що у Самарському районі Дніпра. Чоловік ініціював встановлення величезної ялинки в парку рідного містечка. Каже, таке завдання неабияк згуртує людей.

За свою ініціативність Сергій отримав від мерії подарунок.

Позмагатись у конкурсі на найкраще новорічне оформлення будинків мало змогу будь-яке ОСББ та ЖБК. Було потрібно прикрасити святковою атрибутикою під’їзді, навколишню територію, вікна або встановити оригінальну ялинку. Потім сфотографувати, викласти світлину у фейсбук та позначити департамент місцевого самоврядування в публікації. Організатор цього заходу розповідає — нагородили майже усіх учасників.

На офіційному рівні конкурс за найкраще новорічне оформлення будинку проводився у Дніпрі вперше, та в мерії кажуть — не в останнє.