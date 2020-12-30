Україна отримає ще майже два мільйони доз вакцини проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в максимально короткі терміни препарату компанії “SinovАc Biotech”. Це найбільший китайський виробник вакцин. На сайті президента пояснили, що щеплюватимуть насамперед громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто задіяний у боротьбі з пандемією. Вакцинація буде безкоштовною. Більше подробиць про ситуацію з коронавірусом — дивіться далі.

На Дніпропетровщині + 462 нових випадків захворювання за минулу добу. З такою статистикою наш регіон в черговий раз потрапив до антирейтингу МОЗ. Більшість хворих вже традиційно у Дніпрі — три із половиною сотні. Таким чином із початку пандемії COVID-19 лабораторно підтверджений у понад 28 тисяч дніпрян.

За минулу добу в Україні від коронавірусу одужали 16 355 людей — і це позитивний рекорд. Втім, COVID-19 не збавляє обертів. + 7986 нових випадків інфікованих. У МОЗ кажуть, в Україні триває активне впровадження швидких тестів на антиген до ковіду. До регіонів уже надійшло понад 260 тисяч експрес-систем. Найближчим часом очікують ще 1,5 мільйона.

У МОЗ нагадують, що в Україні працює національний контакт-центр з протидії поширенню COVID-19. З початку його роботи сюди вже надійшло понад 114 тисяч звернень. Також тут можна отримати консультацію лікаря з питань COVID-19.

Нагадаємо, що контакт-центр працює за єдиним безкоштовним номером 0-800-60-20-19 у цілодобовому режимі.

КОНТАКТ-ЦЕНТР ІЗ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЯ COVID-19 0-800-60-20-19