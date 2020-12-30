На Дніпропетровщині викрили банду, що спеціалізувалася на тяжких злочинах

30.12.2020 18:15

Зчиняли розбійні напади, викрадали людей та продавали наркотики — на 6 мільйонів гривень щомісяця! На Дніпропетровщині викрили угрупування, що спеціалізувалося на тяжких злочинах. Під час обшуків у фігурантів вилучили зброю, гранати, заборонені речовини та гроші. Правоохоронці твердять: банду створив 34-річний житель Нікополя. До її складу входило до 15 злочинців. Наразі затримані 6 з них, вирішується питання щодо взяття їх під варту. Ще двох поліція впіймала раніше, вони вже перебувають у в’язниці.

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