1-й етап реконструкції мосту через річку Чортомлик – завершено

Роботи, які розпочались ще у серпні, зараз на фінішній прямій. Переправою вже вільно курсують автівки. Нагадаємо, міст був в аварійному стані. У травні його остаточно зруйнувала перевантажена фура. З цього приводу відкрили декілька кримінальних проваджень. Детальніше – у сюжеті наших кореспондентів.

20 травня цього року переправа через річку Чортомлик, що у Нікопольському районі, не витримала навантаження та провалилася під фурою. Вантажівка повисла на висоті 5 метрів. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

Реконструкція фактично повністю зруйнованої переправи розпочалась наприкінці серпня. Тоді обєкт потрапив до всеукраїнської програми відновлення мостів. Наразі бюджет робіт складає вісімдесят мільйонів гривень – однак, ця сума ще може збільшитись.

Автомобілісти ж відновленню переправи раді. Адже до цього доводилось їхати в об’їзд по розбитій дорозі.

Підрядники розповіли, із виконанням робіт довелося поквапитися. Адже зазвичай на будівництво таких об’ємів йде до 16 місяців. Та, попри таку швидкість, запевняють – ремонт якісний.

«Зібралась нова абсолютно конструкція довжиною 160 метрів, вона була насунута за 6 діб. І на неї влаштовані усі стики зварювальні, усе перевірено, пройшло усі експертизи.»

Як повідомляють в Укравтодорі, повністю закінчити реконструкцію переправи планують вже у наступному році.