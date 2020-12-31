В області понад 450 нових хворих на коронавірус

Коронавірус не здається, а тільки набирає обертів. В Україні зареєстровано понад 9,5 тисяч нових інфікованих за минулу добу. А це на 1700 більше, аніж попередні показники. У лідерах — Київ, Запорізька, Харківська та Одеська області. Вчора МОЗ уклало угоду на постачання до України вакцини від коронавірусу. Останні подробиці про боротьбу з пандемією — у наступному сюжеті.

Понад 450 нових інфікованих зареєстровано за минулу добу в нашій області. Переважна більшість то знову дніпряни. Таким чином з початку пандемії в області COVID підтвердили у понад 58,5 тисяч мешканців. Наразі у лікарні Мечникова 51 пацієнт із коронавірусом. 8 з них у реанімації. 2 – у надважкому стані на апаратах ШВЛ.

Не збавляє COVID обертів і в цілому по Україні. +9699 нових випадків захворювання. У лідерах — Київ, Київська область, Запорізька, Харківська та Одеська. Тож з початку епідемії коронавірус офіційно підтверджено у понад мільйона українців. І буквально 30 грудня МОЗ уклало договір на постачання майже 2 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перша партія у 700 тисяч доз надійде до України протягом 30 днів після її реєстрації в країні-виробнику, або в інших країнах.

Препарат компанії Sinovac Biotech не єдиний, що буде закуповуватися Україною. Наразі на фінальній стадії підписання договорів з іншими провідними світовими компаніями-виробниками вакцин проти коронавірусної хвороби

Водночас МОЗ веде переговори про збільшення поставок з 8 до 16 млн доз. Вакцинація проводитиметься в Україні у 5 етапів. Завперше щеплення робитимуть людям із груп пріоритету. До яких входять медики, пенсіонери із хронічними захворюваннями, військові зони ООС, поліцейські, рятувальники, вчителі. У МОЗ нагадують, вакцини, які купуються за державні кошти, будуть безкоштовними.