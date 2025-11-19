Шкільні розбірки вчительок закінчилися ножовим пораненням! Що в біса відбувається на Дніпровщині?

19.11.2025 17:41
Video thumbnail for youtube video o_xsdc__kvs

Шкільні розбірки вчительок закінчилися ножовим пораненням! А у школі в Кам’янському найняли охоронця-поліцейського. Тим часом у школі в Дніпрі вчительку звинуватили в антиукраїнських висловлюваннях. Що в біса відбувається на Дніпровщині? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

