Шкільні розбірки вчительок закінчилися ножовим пораненням! Що в біса відбувається на Дніпровщині?

Шкільні розбірки вчительок закінчилися ножовим пораненням! А у школі в Кам’янському найняли охоронця-поліцейського. Тим часом у школі в Дніпрі вчительку звинуватили в антиукраїнських висловлюваннях. Що в біса відбувається на Дніпровщині? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!