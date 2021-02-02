У музеї “Машини часу” з’явилася віртуальна підлога

Від старовинного до інтерактивного. У технічному музеї “Машини часу” з’явився новий експонат. Це віртуальна підлога. Вона доповнила експозицію нещодавно відкритого “Дитячого простору”. Новинка придбана за підтримки програми “Культурна столиця” і партнерів музею. Як все виглядає та працює, бачила наша Ірина Каблоцька.

Це випробують інтерактивну підлогу ініціатори її встановлення у музеї “Машини часу”. Бо дорослим людям також цікаво дізнатися, як це працює.

Коли музей запропонував придбати інтерактивну підлогу на художній раді при міському голові, ідею підтримали.

Діти, напевно гратимуть довше, бо в інтерактивній програмі 70 розвивальних ігор. У музеї кажуть, у вихідні вже протестували новинку.

Диво-килим надає можливість мандрувати створеними містами, тренувати реакцію і влучність у рухливих іграх, багато чого дізнаватися та перевіряти свої знання у тестах.

Музей робить ставку на родинне відвідування експозицій. Їх зараз дуже багато і в кожній знайдеться своя родзинка для людей різного віку. У “Дитячому просторі” найближчим часом популярність забезпечена цьому дивовижному інтерактивному експонату.