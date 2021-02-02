Батьки старшокласників збентежені звісткою про ліквідацію у школах 10-11 класів

Учням приготуватися! Середні загальноосвітні школи незабаром припинять своє існування. На заміну їм прийдуть гімназії та ліцеї. Деякі навчальні заклади вже почали писати про це в онлайн-чатах, що спровокувало хвилю обурення та нерозуміння з боку батьків. Наша Таїсія Скрипник вирішила дослідити питання та дізнатися, що ж чекає на школярів та коли розпочнеться нова освітня реформа?

Подібне повідомлення отримала й мати двох учнів Марина. В шкільних чатах класні керівники просили батьків проголосувати, в якому статусі вони хочуть бачити свою школу — гімназією або ж ліцеєм.

Найбільш нервово новину сприйняли батьки старшокласників. Адже вони не розуміли, що робити їхнім дітям після завершення 9 класу.

Все через новий закон про загальну середню освіту, за яким звичайної школи більше не буде. До 1-го вересня 2024 всі заклади мають набути статусу молодшої школи, гімназії, або ж ліцею. Перші вчитимуть початкові класи, гімназії 5-9, ліцеї ж прийматимуть старшокласників з 10-12 клас. Як структурний підрозділ, гімназія зможе мати початкову школу, а при ліцеї — заснувати гімназію.

“У майбутньому 10 класи уже не будуть закріплені за мікрорайоном. Мікрорайон буде закріплено лише з 1 по 9 клас. Тому тут не стоїть питання, що ця школа має довчити саме цю дитину.”

У міському департаменті освіти вже думають, які саме школи стануть гімназіями, а які ліцеями. Обіцяють рівномірно розподілити їх по мікрорайонах.

Батькам, стурбованим, що наступного року дітей не приймуть до 10-го класу, чиновниця відповіла таке:

“В цьому році 10-і класи продовжують набиратися і працюють. Наступний рік будемо дивитися, як буде прописано у статутних документах. Поступовий перехід, не буде такого, що всі діти на вулиці однозначно.”

Загалом в регіоні цей перехід вже триває. Віднедавна 7 обласних санаторних шкіл набули статусу ліцеїв та готуються працювати по-новому. Прикладом санаторна школа №4 у Дніпрі перетворилася на академічний ліцей “Борисфен”.

А саме поглиблено вивчати хімію, фізику, біологію, математику та комп’ютерні науки, продовжує керівник. Адже кожен ліцей матиме свій профіль, “Борисфен” обрав біотехнологічний.

До середніх гімназійних класів дітей прийматимуть за співбесідою, до ліцеїв вступ буде по конкурсу. Таки навчальні заклади мають забезпечити учням пансіон, кажуть в обласному департаменті освіти.

“Якщо дитина проживає в іншому населеному пункті, то вона може проживати при ліцеї впродовж навчального тижня. Ці ліцеї мають забезпечувати підвезення шкільними автобусами, які мають бути у достатній кількості.”

Попередньо в області планують створити майже 130 академічних ліцеїв. Рішення ж щодо перепрофілювання міських шкіл мають прийняти органи місцевого самоврядування до дві тисячі двадцять четвертого навчального року.