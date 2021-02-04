В області + 223 нових випадки COVID-19

За добу в Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус — їх понад 5 тисяч. В нашій області також статистика дещо погіршилася — маємо 223 нових випадки. І це майже вдвічі більше, ніж попередньої доби. В уряді ж заговорили про подовження карантину щонайменше до кінця квітня.

Добовий показник нових випадків COVID-19 знов пішов у гору. За минулу добу їх зафіксували зо 5 тисяч. Найбільше інфікованих додалось у Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській, Харківській та Закарпатській областях. На Дніпропетровщині ж + 223 нових випадки. Пацієнти з найтяжчим перебігом хвороби перебувають в лікарні Мечникова.

Втім лікарі кажуть, слід звертати на ситуацію не щоденну, а тижневу, а краще — за останні 14 діб. Тоді проявляється найточніша динаміка. І вона демонструє, що поки зростання відсутнє.

Карантин, що діє в Україні, встановлений до кінця лютого. Але його збираються подовжити ще на два місяці. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тим часом у зразках британського штаму коронавірусу вчені

виявили нову мутацію, яка може вплинути на результат вакцинації. Тож по всьому світу не зупиняються дослідження. В Британії почали вивчати, як імунна система відреагує на поєднання вакцин Pfizer та AstraZeneca. Очікується, що в дослідженні візьмуть участь й препарати інших виробників, щойно їх затвердять регулятори. Про це повідомляє агенція Reuters.

Результати таких досліджень стануть відомі у червні. Ну, а Україна готується до першого етапу імунізації, який розпочнеться в середині лютого.