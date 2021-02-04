У Дніпрі закривають єдиний шахово-шашкововий клуб

Проєкт цього рішення з’явився на сайті міськради. Будівля розташована в елітному районі — на вулиці Вернадського. За планом, передати її мають дитячій спортивній школі. У такому разі відвідувати приміщення дорослі більше не зможуть. Та й доведеться відмовитися від турнірів, переконані представники шахової спільноти. Як пояснюють своє рішення у мерії — дивіться далі в сюжеті Владислава Авдієнка.

Шахово-шашковий клуб імені Йосипа Уріха знаходиться на вулиці Вернадського впродовж майже шістдесяти років. Щороку тут проводять зо півтори сотні змагань. У турнірах міського, обласного та всеукраїнського рівнів беруть участь діти й дорослі. Як вигравати — навчають кваліфіковані інструктори.

Данилові – 10 років. Три з них займається у цьому клубі. Шахи, каже, просто обожнює.

У захваті від такого дозвілля й батьки.

Клуб — єдиний в місті осередок і для дорослих. Олексію – 25 років, у шаховому клубі займається із дитинства. На його рахунку численні призові місця в чемпіонатах. Наразі він кандидат в майстри спорту. Проте спочивати на лаврах, каже, зарано. Тож тренується тут майже щодня.

Пограти в клубі можна без попереднього запису. Пан Анатолій — непрофесійний гравець, втім вже 50 років тут частий гість. Розповідає, до вподоби приємна компанія.

Про те що клуб закривають, його керівництво дізналося випадково, із медіа. Виявляється, ще у середині грудня міськрада вирішила: ліквідувати установу, а приміщення передати на баланс спортивної школи номер 9, де навчають шахів дітей. Директорка клубу твердить: у такому разі дорослим вхід сюди буде закритий.

Це підтверджує й директорка спортивної школи номер 9, якій хочуть передати на баланс приміщення клубу.

Під загрозою опиняться й численні турніри. Адже вони зриватимуть навчальний процес, твердить директорка школи. Та ще гірше, що її учням потім буде ніде продовжити навчання.

Натомість у департаменті гуманітарної політики міськради запевняють: в роботі клубу нічого не зміниться. Турніри будуть, щоправда, їх організацію перекладуть на дирекцію спортшколи.

Не постраждають й аматори, впевнені в департаменті гумполітики. Вони так само зможуть відвідувати клуб. От тільки час візиту доведеться узгоджувати, подавши заявку.

Ліквідацію клубу та передачу приміщення на баланс дитячої спортшколи в мерії називають оптимізацією. Мовляв, так зекономлять бюджетні кошти. Остаточно затвердити рішення має сесія міськради. Відвідувачі клубу ж просять владу переглянути свою позицію.