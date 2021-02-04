До всесвітнього дня боротьби проти раку. У Дніпрі стартував проєкт “Допоможи онкохворій дитині”. Ініціатива належить плазмацентру “Біофарма”. У такий спосіб спільнота привертає увагу до проблем малечі, що вимушена боротися з цією тяжкою недугою, та підтримує їхніх батьків. Вже в перший день акції плазму на препарати безкоштовно віддали десятеро донорів.

Першими на заклик взяти участь в акції “Допоможи онкохворій дитині” відгукнулись представники дніпровської поліції. Віталій Біловол здає кров на плазму вже 9 раз.

Для створення одного флакону альбуміну потрібна плазма шести донорів. Всю плазму, яка буде отримана під час проєкту “Допоможи онкохворій дитині”, спрямують на створення безкоштовних ліків для хворих дитячої обласної онкологічної лікарні.

Для забезпечення потреб дитячої обласної лікарні в імуноглобуліні потрібна плазма 150 донорів щомісяця. Протягом року цей препарат потребують приблизно 300 дітей.

Від “Біофарма Плазма Дніпро” кожен донор безкоштовно отримує аналіз крові за 22 показниками та на наявність антитіл до COVID-19.

Творча група 11 телеканалу долучилась до благодійного проєкту, звертайтесь і ви за адресою місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 17 “Біофарма плазма Дніпро”.