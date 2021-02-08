Можливість працювати дистанційно затверджена законодавством

08.02.2021 18:41

Гарна новина для тих, хто звик працювати не виходячи з дому! Відтепер дистанційна робота затверджена офіційно. Відповідне рішення днями ухвалила Верховна Рада України. На зміни вплинув карантин. Всесвітня практика довела — офісні обов’язки в домашніх умовах виконуються не гірше, аніж у бізнес-центрі. Про нюанси та деталі законодавства — дивіться в нашому сюжеті.

Можливість працювати вдома, або віддалено від роботи — офіційно затверджена у законодавстві України.

“За” прийняття рішення у Верховній Раді проголосували 322 народних обранців.

Підтримує такі зміни в законодавстві й спеціаліст з реклами Максим. Фірма, в якій він працює, на час карантину переводила своїх співробітників на дистанційну роботу. Після того хлопець не дуже хоче повертатися до офісу. З переваг підкреслює — план робочого дня створює самостійно, не витрачає зайвого часу на дорогу і не потрібно дотримуватись дрес-коду.

А от Софія до дистанційки ставиться двояко. Твердить, працювати з дому — комфортно, але не більше двох днів на тиждень. Потім же, каже дівчина, набридає сидіти в чотирьох стінах. Тим більш, що живе не одна. Тому іноді важко концентруватись на роботі й постійно щось відвертає увагу.

Побажання таких, як Софія почули в Верховній Раді. Задля цього там поділили віддалену роботу по пунктах. На надомну та дистанційну.

Відрізняються вони тим, що у першому варіанті на співробітників поширюється загальний режим роботи компанії. А от при дистанційній працівник будує графік на власний розсуд. До речі, до таких заходів вдавалися і на 11 каналі.

Під час карантину майже увесь колектив нашого каналу навчився працювати за межами офісу. Шеф-редактор “Новин” Євген каже — такий метод роботи має бути. Але ж, якщо запроваджувати таку систему на постіній основі, то потрібно зважити всі “плюси” та “мінуси”.

З прийняттям закону про дистанційку відповідно з’явились і нові права та обов’язки роботодавців та найманих працівників. Повний список яких, ви можете знайти на сайті Верховної ради України.

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