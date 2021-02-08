За лікування жінки, що постраждала від трамваю на Старомостовій, сплатить місто

Зійшов з рейок, пошкодив зупинку, на якій находилися люди, й травмував жінку. У суботу на Старомостовій площі перший трамвай здійснив невдалий поворот на вулицю Пастера. Нещасний випадок стався на запасній ділянці, якою вагони пересуваються не за маршрутами.

Останнім часом випадки сходу трамваїв з рейок у Дніпрі почастішали, але обходилося без постраждалих. Але після аварії на Старомостовій до лікарні швидкої доправили 63-річну жінку з переламами руки та ноги. Їй збираються робити операцію. За лікування та реабілітацію сплатить місто.

І як стало відомо, на розі Яворницького та Пастера сталася ще одна ДТП за участі трамваю. З рейок зійшов вагон 18-го маршруту й зачепив автобус, що їхав у бік центра. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.