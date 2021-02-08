Попередження про знесення з’явилося на сотнях гаражів у кооперативах

Усіх під демонтаж! В Індустріальному районі Дніпра попередженнями про знесення обклеїли сотні гаражів у кооперативах. Автовласники обурені: начебто міська влада змушує їх сплачувати за оренду землі двічі. Як коментують ситуацію в Інспекції з благоустрою? А також алгоритм узаконення гаражів — просто зараз в сюжеті наших кореспондентів.

Сергій розповідає: нещодавно побачив на своїх воротах ось такий папірець від Інспекції з благоустрою. У приписі вимагають узаконити гараж, інакше..

Чоловік обурюється: щороку сплачує членський внесок.

Загалом у кооперативі “Північний” на Батумській 650 гаражів. Приписи наклеїли на усі некапітальні — це близько 500 сотень металевих споруд. Відтепер за кожен міська влада вимагає сплачувати до 360 гривень на місяць, твердять у кооперативі.

Хоча землю, на якій стоять гаражі, ще 91-го року кооперативу виділили під безстрокове користування, розповідає голова. І за це вони регулярно сплачують.

Такі ж приписи розклеїли й в сусідніх гаражних кооперативах “Енергетик” та “Осінній”. В останньому під загрозу знесення потрапили 5 десятків гаражів. Там водії теж начебто мають на них документи.

У міськраді категоричні: єдиними документами, що дають право розміщувати гараж, наразі є договір оренди землі із КП «Управління контролю за благоустроєм міста» або акт постійного землекористування.

А от юристи твердять: міська влада все ж має брати до уваги рішення держорганів, прийняті десятки років тому.

Чиновники наполягають: гаражний кооператив “Північний” наразі взагалі не надав жодних документів.

То як правильно узаконити гараж? Якщо споруда капітальна та на неї є право власності — звертатися до земельної комісії міськради. Якщо ж маєте звичайний металевий гараж — до КП «Управління контролю за благоустроєм» за адресою вулиця Троїцька, 22А. Із собою варто мати копії паспорту, ІПН, фото конструкції.

Узаконювати гаражі влада Дніпра почала 2/,5 роки тому. Тоді з понад 20 тисяч споруд переважна більшість займали територію міста незаконно. На сьогодні ж приблизно половина власників уклали угоди оренди, ще 3-4 тисячі — у процесі оформлення.