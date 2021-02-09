Благодійники допомогли соціальному центру, що залишився без фінансування

Опинилися без грошей, але не без підтримки. Через реорганізацію соціальний центр “Добре вдома” на кілька місяців залишився без фінансування. Тому в закладі гостро постала потреба у продуктах, гігієнічних засобах та господарських товарах. Аби підопічні не залишилися без належного харчування та догляду, благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” вирішив допомогти центру. Та спільно з мережею супермаркетів Варус доправили їм гуманітарний вантаж. Подробиці — далі у сюжеті.

У центрі соціальної підтримки дітей та сімей “Добре вдома” наразі постійно проживають 30 вихованців. Вони позбавлені батьківської любові й потрапили сюди через складні життєві обставини. Раніше заклад фінансували з бюджету Дніпровського району. Але з нового року, після адміністративної реформи, центр тимчасово залишився “нічиїм”.

Окрім продуктів, у центрі почало бракувати звичайних господарських товарів, гігієнічних та мийних засобів: підгузок, рідкого мила, туалетного паперу та навіть пакетів для сміття.

Тому, аби діти знову не відчули скруту та отримали належний догляд, допомогти їм вирішив благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей”.

Вони попросили соціальний центр надати перелік необхідних товарів та звернулись до представників бізнесу, продовжує благодійниця.

Діти отримали майже всі необхідні продукти: овочі, фрукти, цілий ряд бакалійних товарів, каші, крупи, макаронні вироби. Не забули й про гігієнічні та господарські товари.

Фонд Марії Пінчук “За Дітей” планує й надалі опікуватися соціальним центром дітей та сімей “Добре вдома”. Марія Пінчук вже звернулась до голови Дніпропетровської облдержадміністрації з проханням пришвидшити процес реорганізації та прийняття закладу на баланс. Це питання мають розглянути на найближчій сесії обласної ради.